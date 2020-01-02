Зафиксировать цены на газ по-новому предложит "Нафтогаз"

"Цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года.

И, несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант - это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены", - отметил Коболев.

По его словам, в ближайшее время на рынке газа появится новый продукт.

В Украине могут по-новому зафиксировать цены на газ, в связи с этим НАК "Нафтогаз Украины" готовится вывести на рынок еще один продукт. Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.