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Политика Вчера, 23:2251
Команда Зеленского сделала все для его провала в Давосе
Поездка официальной делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским в Давос обернулась очередным провалом.
Причем значительная доля вины за этот провал лежит на помощниках, экспертах и прочих службах, которые готовили поездку президента – одним словом, на всех тех, кого принято называть словом «команда».
Сейчас уже можно подвести итоги форума и сделать неутешительный вывод о том, что «свита проиграла короля» вчистую. Скандалы, связанные с окружением Зеленского, затмили и выступление президента.
Начнем с того, что посещение форума рядом депутатов Верховной Рады оплатили представители бизнеса, что является прямым нарушением норм закона «О предотвращении коррупции». И большинство из этих людей, приехавших в Давос за счет бизнеса, даже не пришли на выступление Зеленского.
Зато побывали на Украинском завтраке, посвященном привлечению инвесторов, но проходившем, вопреки нормам форума и здравому смыслу, в закрытом режиме.   
Свою лепту в уничтожение репутации Украины и украинского президента во время этого мероприятия внес и пока еще премьер-министр Алексей Гончарук. Прежде всего ‒ украинским рецептом успешности, заключающимся в умении громко кричать «Слава Украине!», и сообщением о сдаче «Укрзалізниці» в управление Deutsche Bahn. Путаница, которая возникла после этого заявления, служит лучшей демонстрацией нескоординированности действий и ограниченности тех, кто этим занимается.
В то время как другие участники делегации озвучивали резонансные экономические месседжи, команда Зеленского подготовила ему для выступления совершенно провальную для экономического форума повестку дня, сформированную без какого-либо понимания положения Украины в мире и ключевых мировых тенденций.
Вместо того чтобы обсуждать пусть абсолютно некомпетентно подготовленные, но хотя бы реальные экономические проекты (таковым является передача «Укрзалізниці» в управление), господин Зеленский вынужден был рассказывать потенциальным инвесторам хорошо им известные факты о конфликте с Россией, презентовать невнятные рассуждения о «новой нормальности» или строить воздушные замки, говоря о включении Украины в ЕС, о том, что Украина заинтересована стать не просто членом Евросоюза, а с тем «статусом, который мы получим в ЕС, тем, как к Украине будут относиться». Видимо, никто не объяснил нашему президенту, что в Евросоюзе нет статусов, все члены объединения имеют равные права. Я уже не говорю о том, что никто Украину в состав Евросоюза приглашать не собирается и относятся к ней соответственно. Ну, не в повестке дня этот вопрос! Тем более смешно говорить о том, что Украина может войти в ЕС вместо Великобритании.
А чего стоит идея Зеленского создать особые условия для работы иностранных инвесторов, которые вложат $10 млн или $100 млн в украинскую экономику! Какой помощник, служба или эксперт посоветовал Зеленскому с трибуны Давосского форума фактически признать, что в Украине без специально назначенного посредника (то есть «крыши» или смотрящего от власти) с государством работать не выйдет?! Сами иностранные инвесторы такого посредника и не просят. Они просят РАВНЫХ прав для всех инвесторов, гарантий защиты инвестиций для ВСЕХ, а не только для иностранных. И после этого заявления Зеленский тут же озвучил противоположный тезис: «Новая украинская власть строит равные правила игры для всех». Эти части доклада писали разные помощники?
Команда Зеленского подготовила ему для выступления максимально слабую повестку дня – не интересующую инвесторов, не актуальную для них, а в той части, которая касается инвестиционного климата в Украине, просто оскорбительную и унизительную для украинцев, свидетельствующую об отсутствии понимания потребностей международного капитала и элементарного понимания инвестиционной деятельности.
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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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