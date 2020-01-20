Команда Зеленского сделала все для его провала в Давосе

Поездка официальной делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским в Давос обернулась очередным провалом.

Причем значительная доля вины за этот провал лежит на помощниках, экспертах и прочих службах, которые готовили поездку президента – одним словом, на всех тех, кого принято называть словом «команда».

Сейчас уже можно подвести итоги форума и сделать неутешительный вывод о том, что «свита проиграла короля» вчистую. Скандалы, связанные с окружением Зеленского, затмили и выступление президента.

Начнем с того, что посещение форума рядом депутатов Верховной Рады оплатили представители бизнеса, что является прямым нарушением норм закона «О предотвращении коррупции». И большинство из этих людей, приехавших в Давос за счет бизнеса, даже не пришли на выступление Зеленского.

Зато побывали на Украинском завтраке, посвященном привлечению инвесторов, но проходившем, вопреки нормам форума и здравому смыслу, в закрытом режиме.

Свою лепту в уничтожение репутации Украины и украинского президента во время этого мероприятия внес и пока еще премьер-министр Алексей Гончарук. Прежде всего ‒ украинским рецептом успешности, заключающимся в умении громко кричать «Слава Украине!», и сообщением о сдаче «Укрзалізниці» в управление Deutsche Bahn. Путаница, которая возникла после этого заявления, служит лучшей демонстрацией нескоординированности действий и ограниченности тех, кто этим занимается.

В то время как другие участники делегации озвучивали резонансные экономические месседжи, команда Зеленского подготовила ему для выступления совершенно провальную для экономического форума повестку дня, сформированную без какого-либо понимания положения Украины в мире и ключевых мировых тенденций.

Вместо того чтобы обсуждать пусть абсолютно некомпетентно подготовленные, но хотя бы реальные экономические проекты (таковым является передача «Укрзалізниці» в управление), господин Зеленский вынужден был рассказывать потенциальным инвесторам хорошо им известные факты о конфликте с Россией, презентовать невнятные рассуждения о «новой нормальности» или строить воздушные замки, говоря о включении Украины в ЕС, о том, что Украина заинтересована стать не просто членом Евросоюза, а с тем «статусом, который мы получим в ЕС, тем, как к Украине будут относиться». Видимо, никто не объяснил нашему президенту, что в Евросоюзе нет статусов, все члены объединения имеют равные права. Я уже не говорю о том, что никто Украину в состав Евросоюза приглашать не собирается и относятся к ней соответственно. Ну, не в повестке дня этот вопрос! Тем более смешно говорить о том, что Украина может войти в ЕС вместо Великобритании.

А чего стоит идея Зеленского создать особые условия для работы иностранных инвесторов, которые вложат $10 млн или $100 млн в украинскую экономику! Какой помощник, служба или эксперт посоветовал Зеленскому с трибуны Давосского форума фактически признать, что в Украине без специально назначенного посредника (то есть «крыши» или смотрящего от власти) с государством работать не выйдет?! Сами иностранные инвесторы такого посредника и не просят. Они просят РАВНЫХ прав для всех инвесторов, гарантий защиты инвестиций для ВСЕХ, а не только для иностранных. И после этого заявления Зеленский тут же озвучил противоположный тезис: «Новая украинская власть строит равные правила игры для всех». Эти части доклада писали разные помощники?