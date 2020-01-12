Системы Patriot США планируют разместить в Ираке

По мнению главы Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, кроме получения разрешения правительства Ирака, вооруженным силам США необходимо решить технические и логистические вопросы, чтобы перебросить батальон Patriot в Ирак.

США добиваются от Ирака разрешения на размещение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты американских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Это один из вопросов, над которым мы должны работать с правительством Ирака", - заявил министр обороны США Марк Эспер.

Отметим, что на территории Ирака находятся около 5 тыс. американских военнослужащих.