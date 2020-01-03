Экс-генконсул, который негативно высказывался о Майдане стал советником Богдана

По данным расследования журналистов, бывший генконсул, который попал в скандал из-за негативных высказываний об активистах Майдана в 2014 году, был назначен советником Богдана. Журналисты заметили Хрипунова 2 декабря 2019 года, когда он выходил из ОП. Позже экс-генконсула видели на Банковой.

Бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов стал советником руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу программы "Схемы" в Twitter.