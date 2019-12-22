 

Объем военной помощи Украине в 2021 году сохранят США

Политика Сегодня, 10:1744
Объем военной помощи Украине в 2021 году сохранят США
Отмечается, что в двух последних бюджетных заявках администрация президента США Дональда Трампа предлагала сократить военную помощь Киеву по линии Госдепартамента до 20 млн долларов.
Белый дом в своей бюджетной заявке на 2021 год намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Однако оба раза Конгресс отвергал это предложение и выделял Украине 115 млн долларов в рамках программы так называемого иностранного военного финансирования.
Согласно источникам The Washington Post, в нынешнем году американское правительство первоначально тоже хотело сократить расходы на военную помощь Украине по этой линии до 20 млн долларов, однако позднее отказалось от этой идеи.
Теперь власти США намерены сразу запросить 115 млн долларов на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента и 250 млн долларов по линии Пентагона.
Такой шаг может объясняться тем, что республиканская администрация опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне инициированного демократами в Палате представителей Конгресса процесса импичмента Трампа.
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Теги: news, новости, Украина, Военная, помощь, 7dniv, 7dnivinfo, США  
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