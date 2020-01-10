О поддержке в борьбе с российской агрессией Помпео заверил Украину

Сообщается, что на сегодняшних переговорах Помпео и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко поднимались вопросы политического и практического взаимодействия.

Стороны обсудили действия на международной арене, которые направлены на восстановление территориальной целостности Украины.

В ходе визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

"Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что США подтверждают свою позицию введением 29 января пакета дополнительных санкций, которые касаются отдельных лиц и компаний в Крыму.