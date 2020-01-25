Текст закона Кабмина о компенсации за долги по зарплатам появился в Раде

Документ был внесен в ВР 28 января. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

В Верховной раде Украины появился текст проект закона №2814 "О внесении изменений в статью 2 закона "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.