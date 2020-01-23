 

Переговоры по безвизу Украина и Британия начнут через год

Политика Сегодня, 12:3236
Переговоры по безвизу Украина и Британия начнут через год
Украина и Великобритания начнут визовые переговоры через год. Об этом рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эфире "Сниданка с 1+1".
Также она анонсировала торговые переговоры после визовых.
"Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении (относительно виз - ред.) с Украиной и будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры и торговые и другие с украинским правительством. Но это будет позже", - отметила посол.
По ее словам, президент Владимир Зеленский издал указ об отмене виз для британцев из-за того, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом ЕС, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.
"Вопрос безвиза - это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ - это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений, если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу", - сказала Симмонс.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Безвиз, Великобритания, 7dniv, 7dnivinfo  
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?

Новости по теме

Зеленский заявил что они начали переговоры с Россией по поводу обмена плеными
Зеленский заявил что они начали переговоры с Россией по поводу обмена плеными
23-янв-2020, 15:17
Переговоры по транзиту газа продолжатся в пятницу подтвердили в
Переговоры по транзиту газа продолжатся в пятницу подтвердили в "Газпроме"
20-дек-2019, 11:04
Детали газовых переговоров с Украиной рассказали в России
Детали газовых переговоров с Украиной рассказали в России
19-дек-2019, 19:16
Вопрос о транзите газа был разблокирован - заявил Зеленский
Вопрос о транзите газа был разблокирован - заявил Зеленский
10-дек-2019, 08:46
У Зеленского и Путина может произойти встреча тет-а-тет в Париже
У Зеленского и Путина может произойти встреча тет-а-тет в Париже
3-дек-2019, 09:42

Последние новости

12:32
Политика
Переговоры по безвизу Украина и Британия начнут через год
12:30
Политика
Текст закона Кабмина о компенсации за долги по зарплатам появился в Раде
12:23
Экономика
Тариф на транзит российского газа в новом контракте вырос
12:21
Политика
О поддержке в борьбе с российской агрессией Помпео заверил Украину
12:12
События
Было названо количество заболевших коронавирусом в 21 стране
10:20
Политика
Ряд люстрированных чиновников из правительства Азарова привел к власти Зеленский
10:17
Политика
Объем военной помощи Украине в 2021 году сохранят США
10:14
События
Степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня повысили США
10:12
События
К 10 000 приближается число заразившихся коронавирусом
10:10
События
Объявили чрезвычайную ситуацию в Австралии
10:08
Политика
Бывшему главному архитектору Киева НАБУ объявило подозрение
10:05
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (31.01.20)
10:01
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 31 Января
Вчера, 2020-01-30
23:30
Политика
Экс-генконсул, который негативно высказывался о Майдане стал советником Богдана
23:28
События
Более 500 украинцев находятся на территории Китая
23:26
События
Впервые в США коронавирус передался от человека к человеку
23:24
Политика
Системы Patriot США планируют разместить в Ираке
23:22
Политика
Команда Зеленского сделала все для его провала в Давосе
23:18
События
Вспышку коронавируса ВОЗ признала международной угрозой
21:48
Политика
В Украине каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу - заявил Рябошапка

Новости ТОП-7

Появилось видео как глава украинской делегации в ПАСЕ вела себя неадекватно и бегала от журналистов.17610
Шок! Посмотрите, что сейчас творится на улицах поражённого вирусом-убийцей Пекина!11014
Аналитики дали прогноз курс доллара на 2020 год748
Дату окончания заболеваемости коронавирусом назвали в Китае736
Украинских туристов в Китае возмутило то, что на острове Хайнань из-за смертельного вируса закрыли все парки и отменили экскурсии551
Ветерана дивизии СС почётно похоронили на Алее Славы в Ивано-Франковске464
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах400

Досуг

Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
Сегодня, 09:1555
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28325
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58445
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53310
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21501
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19497

События

Было названо количество заболевших коронавирусом в 21 стране
Было названо количество заболевших коронавирусом в 21 стране
С начала вспышки болезни заболели почти 10 тысяч человек
Сегодня, 12:1249
Степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня повысили США
Степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня повысили США
Поездки могут запрещать без предварительного уведомления
Сегодня, 10:1450
К 10 000 приближается число заразившихся коронавирусом
К 10 000 приближается число заразившихся коронавирусом
За сутки подтверждено 1 982 новых случая заражения
Сегодня, 10:1255
Объявили чрезвычайную ситуацию в Австралии
Объявили чрезвычайную ситуацию в Австралии
Волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу
Сегодня, 10:1051
Более 500 украинцев находятся на территории Китая
Более 500 украинцев находятся на территории Китая
В Министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в
Вчера, 23:2881
Впервые в США коронавирус передался от человека к человеку
Впервые в США коронавирус передался от человека к человеку
Это уже шестой подтвержденный случай заболевания коронавирусом из Китая на территории США
Вчера, 23:2688
7 Днів