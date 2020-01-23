Переговоры по безвизу Украина и Британия начнут через год

Украина и Великобритания начнут визовые переговоры через год. Об этом рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эфире "Сниданка с 1+1".

Также она анонсировала торговые переговоры после визовых.

"Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении (относительно виз - ред.) с Украиной и будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры и торговые и другие с украинским правительством. Но это будет позже", - отметила посол.

По ее словам, президент Владимир Зеленский издал указ об отмене виз для британцев из-за того, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом ЕС, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.