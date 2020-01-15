Украину обсудили Путин и Меркель

Как сообщается, Украина была не единственной темой разговора лидеров России и Германии.

Также обсуждался вопрос Сирии, проблемы на Ближнем Востоке и урегулирование военного конфликта в Ливии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Кремля.