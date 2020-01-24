Закрытие дела Кернеса отменил суд

Отметим, дело против Кернеса было закрыто Киевским районным судом Полтавы 10 августа 2018 года из-за того, что прокуроры не являлись на процесс и не выступили в дебатах.

Тем не менее, Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение и открыла дело против судьи, который вынес решение.

Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана. Об этом заявил председательствующий судья Владимир Костенко, передает корреспондент РБК-Украина.