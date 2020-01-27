Текст закона об административно-территориальном устройстве Украины появился в Раде

Так, документ был зарегистрирован в Раде 24 января. Изначально его текст отсутствовал на сайте Рады.
Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.
В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинет министров Украины №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Напомним, ранее Министерство развития общин и территорий Украины объяснило суть нового законопроекта правительства №2804. Отмечалось, что документ определяет основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.