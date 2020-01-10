Назначить нового спецпредставителя Госдепа по Украине просит Зеленский

По его словам, Вашингтон должен активнее участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео попросил назначить нового спецпредставителя по вопросам урегулирования на Донбассе. Об этом он заявил на совместном с госсекретарем США брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента США", - отметил Зеленский.