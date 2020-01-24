 

То что встреча Зеленского и Трампа состоится в Вашингтоне уверены в США

Политика Сегодня, 15:5742
То что встреча Зеленского и Трампа состоится в Вашингтоне уверены в США
По словам госсекретаря США, для приезда украинского президента в Вашингтон не было условий. Помпео отметил, что США уверены в проведении такой встречи.
Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, когда может произойти встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с Зеленским в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.
"Не было условий, чтобы Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время, возможности для этой встречи. Это произойдет в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Мы будем всегда приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне. Мы уверены, что такая встреча состоится", - сказал он.
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