То что встреча Зеленского и Трампа состоится в Вашингтоне уверены в США

По словам госсекретаря США, для приезда украинского президента в Вашингтон не было условий. Помпео отметил, что США уверены в проведении такой встречи.

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, когда может произойти встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с Зеленским в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.