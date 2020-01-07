К новым формам партнерства с США в сфере безопасности Украина готова - заявил Зеленский

По его словам, Украина готова укреплять свою армию за счет покупки американских вооружений.

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Об этом на брифинге с госсекретарем США Майком Помпео заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении воздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции покупки необходимых вооружений", - сказал президент.