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Политика Вчера, 20:1050
Экстрадицию Левина в Украину обсудили Зеленский и премьер Болгарии
Как сообщается, президент поблагодарил за задержание болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Кроме того, Зеленский подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего политического диалога с Болгарией.
Во время разговора Владимир Зеленский высоко оценил оздоровление в Болгарии в пределах трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации 190 раненых украинских военнослужащих.
Также стороны отдельно отметили важность укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Президент поблагодарил Бойко Борисова за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка. Стороны подтвердили готовность содействовать всестороннему развитию национальных меньшинств.
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