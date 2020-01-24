 

Вадим Рабинович: «Слуги», как саранча ужасного вида, убивают всю страну, распродавая ее по кусочкам!

Политика Вчера, 21:1252
Вадим Рабинович: «Слуги», как саранча ужасного вида, убивают всю страну, распродавая ее по кусочкам!
Оппозиция сделала все, что смогла, чтобы остановить продажу земли. Но представители пропрезидентской партии «Слуга народа», игнорируя мнение общественности, тверды в намерении провести это решение через сессионный зал Верховной Рады Украины.
Соответствующее решение принято представителями власти по результатам собрания Аграрного комитета, сообщил журналистам народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович.
«К сожалению, мы не в силах остановить монобольшинство. «Слуги» никого не слышат», – констатировал политик.
«Мы, 44 народных депутата из фракции «Оппозиционная платформа – За життя», делаем все, что можем – сдержали «турборежим», легли на его амбразуру, остановили продажу земли до Нового года. Но это нас не спасает. Представители власти опять с твердой уверенностью и «протокольными рожами» сидят, отклоняют все поправки, которые предлагалась «Оппозиционной платформой – За життя». И я думаю, что уже на этой сессионной неделе власть попытается вынести в сессионный зал закон, и попробуют продать землю Украины», – заявил Вадим Рабинович.
Вместе с тем политик отметил, что благодаря его усилиям, а также его коллег по фракции удалось добиться снижения максимального количества земли, которую можно продать в одни руки – с 200 тыс. га до 10 тыс га.
«Это здорово, но это ничего не решает! Я считаю, что землю просто продавать нельзя!.. И я не понимаю, зачем «слуги народа» собрали Аграрный комитет парламента, если все решения для себя они уже приняли?» – возмутился сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя».
Он напомнил об обещаниях, данных руководством Верховной Рады, что будет последовательное обсуждение законопроекта о рынке земли в рамках комитета, и оппозиция поверила – пошла на этот шаг.
«Теперь же они отклоняют все наши поправки!.. Но есть закон – так пусть «слуги» идут по поправкам, даже если борьба за правки с нашей стороны – это затягивание времени. И я вам в этом признаюсь!.. Да, мы не решим в свою пользу проблему продажи земли, но так мы хоть еще сутки протянем!..» – констатировал народный депутат.
Вадим Рабинович уверен, что «нет никакой разницы, когда нынешняя власть продаст землю Украины – во вторник или четверг, потому что ей это все равно удастся сделать, потому что, к, сожалению, «слуги» стали хозяевами и не слышат голос народа…».
«Мы ничего не можем сделать против монобольшинства, которое если захочет, сможет продать всю страну. Ни аграрии, ни профсоюзы ничего не могут сделать с напором «слуг»! Без единства все политических сил и единой позиции с общественными организациями, власть точно продаст землю в ближайшее время. Если каждый будет в одиночку выражать свое недовольство, то закончится это победой «слуг». А единения, к сожалению, нет, потому что у остальных партий политические и личные интересы всегда выше», – считает политик.
Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя» признался, что «уже не знает, как сегодня бороться с властью, потому что только за последние две недели по членам ОПЗЖ открыли 12 уголовных дел только для того, чтобы они ходили на допросы, а не отстаивали интересы украинского народа в Аграрном комитете и сессионном зале».
«Власть это делает открыто, с насмешкой!.. Поэтому мы должны сделать определенные выводы относительно всего происходящего всеукраинского кошмара: убивания медицины и образования, выталкивания активной молодежи за границу, продажи земли и крупнейших промышленных предприятий. Эта саранча ужасного вида убивает, продает страну, при этом назначает себе огромные зарплаты и надбавки к ним!» – возмутился Вадим Рабинович.
«Даже ломая микрофоны, трибуну в сессионном зале, мы не можем остановить продажу украинской земли. То, что мы могли сделать – мы сделали, и продолжим делать!.. Я уже голос сорвал, но оставить власть мы не можем. Поэтому мы их предупредили: «Дорогие «слуги», если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть», – прогнозирует народный депутат.
При этом Вадим Рабинович подчеркнул: «Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны – народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить… Нужно лишь сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца, и все будет хорошо…», – уверен Вадим Рабинович.
В связи с этим сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя» обратился к украинцам: «Если вы нам не поможете, мы не сможем остановить продажу земли! Мы все должны сказать свое слово по поводу того, что происходит, потому что «слуги» уже никого не слышат. Никакой надежды на референдум, на то, что они все-таки остановят процесс продажи земли, не позволят продавать ее иностранцам, уже нет. Они приняли твердое решение: продать самое дорогое – украинскую землю!».
К слову, Вадим Рабинович весьма жестко раскритиковал действия власти в по вопросу продажи земли и во время заседания Аграрного комитета Верховной Рады Украины, которое прошло 31 января.
«Я понимаю, что и все остальные правки к закону о продаже земли вы будете дружно «відхиляти». Я уже не обращаюсь к главе Аграрного комитета – с ним все понятно. Я обращаюсь к членам комитета – представителям партии «Слуга народа»: дорогие «слуги», партия «пройдет», а стыдно будет на всю оставшуюся жизнь; партия «закончится», а людям смотреть в глаза уже не сможете!.. Сегодня всем уже понятно – вы здесь устраиваете цирк. И, тем не менее, я призываю вас: когда вы продаете землю Украины – подумайте о ваших детях!», – призвал представителей власти Вадим Рабинович.
 

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Теги: news, новости, Украина, Рабинович, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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