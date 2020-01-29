"Может я дурак, но Россия точно не нападала" - боксер Гвоздик шокировал своим признанием про войну на Донбассе

Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) уверен, что война в Донбассе могла развязать и Украина.

"Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас россияне напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят на русском, а другие - на украинском. Это же ерунда. Может быть, я глупый. Но я в это не верю ", - цитирует Гвоздика tribuna.com.

В качестве примера, 32-летний харьковчанин привел ситуацию на Крымском полуострове.

"Почему в Крыму нет войны? Ведь там не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязанное людям, чтобы отвлекать их от основных проблем. Плюс война - это же прибыльное дело.

Гвоздик дал однозначный ответ на вопрос, кто виноват в этом конфликте.

"Виноваты оба. Думаете, Порошенко с Путиным не на связи? Я вас умоляю ", - подытожил Гвоздик.