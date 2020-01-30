Из состава ЕС вышла Великобритания

Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 об этом официально заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Соглашение о Brexit вступило в силу в полночь 1 февраля по центральноевропейскому времени. Сделка была утверждена правительством страны и ратифицирована Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.
В Лондоне это событые празднуют на площади перед парламентом большой вечеринкой.
До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будут вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего в сфере безопасности и разведки.