Причину падения цен на газ в Европе назвал Коболев

Как отметил Коболев, избыток газа "и отсутствие перепуганности среди трейдеров, что будет кризис", привели к падению цен на газ на европейском рынке.
Газовые договоренности между Украиной и Россией в конце 2019 года привели к падению цен на газ в Европе. Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время совещания в Офисе президента по тарифам на поставку тепла в регионах Украины.
Глава НАК напомнил, что на январь 2020 года цена газа для населения установлена на уровне 4,65 грн за кубометр (что на 8,7% выше, чем в декабре. - ред.).
Как отметил Коболев, поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены. В дальнейшем, по его словам, "согласно тому, как будет колебаться европейский рынок газа, она либо будет оставаться стабильной, или немного уменьшаться, или немного увеличиваться".