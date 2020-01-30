Причину падения цен на газ в Европе назвал Коболев

Как отметил Коболев, избыток газа "и отсутствие перепуганности среди трейдеров, что будет кризис", привели к падению цен на газ на европейском рынке.

Газовые договоренности между Украиной и Россией в конце 2019 года привели к падению цен на газ в Европе. Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время совещания в Офисе президента по тарифам на поставку тепла в регионах Украины.

Глава НАК напомнил, что на январь 2020 года цена газа для населения установлена на уровне 4,65 грн за кубометр (что на 8,7% выше, чем в декабре. - ред.).