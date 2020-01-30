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Политика Сегодня, 19:5332
Правила аренды государственного имущества изменились в Украине
Как отметили в пресс-службе, согласно закону аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.
Новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" вступил в силу с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины.
Пресс-служба назвала последовательность новой процедуры передачи имущества в аренду:
Принятие решения о намерении передачи имущества в аренду
Внесение информации о потенциальном объекте аренды в ЭТС (электронную торговую систему)
Принятие решения о включении потенциального объекта аренды в одни из Перечней
Публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды
Размещение в ЭТС объявления о передаче имущества в аренду
Проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЭТС договора аренды
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