Правила аренды государственного имущества изменились в Украине

Как отметили в пресс-службе, согласно закону аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.

Новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" вступил в силу с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины.

Пресс-служба назвала последовательность новой процедуры передачи имущества в аренду:

Принятие решения о намерении передачи имущества в аренду

Внесение информации о потенциальном объекте аренды в ЭТС (электронную торговую систему)

Принятие решения о включении потенциального объекта аренды в одни из Перечней

Публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды

Размещение в ЭТС объявления о передаче имущества в аренду