Нового премьер-министра назначили в Ираке

Как сообщается, новым главой иракского правительства до проведения досрочных выборов будет Мохаммед Тауфик Аллави.

У нового премьера есть месяц на формирование правительства.

В субботу, 1 февраля, президент Ирака Бархам Салих подписал указ о назначении нового премьер-министра, после двух месяцев неопределенности в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aljazeera.