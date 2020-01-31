Мирный план Трампа отклонила лига арабских государств

В ЛАГ заявили, что представленная американским президентом так называемая "сделка века" не приведет к справедливому мирному соглашению между Израилем и Палестиной.
Лига арабских государств (ЛАГ) во время заседания в субботу, 1 февраля, решила отклонить мирный план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кроме того, в официальном коммюнике ЛАГ отмечается, что организация отказывается сотрудничать с США, а Израиль не должен реализовывать план силой.