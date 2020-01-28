Сесть немецкому самолету с эвакуированными из Уханя не позволила Россия

По данным Министерства обороны Германии, военный самолет, на борту которого находились 144 пассажира, не получил разрешения на посадку в московском аэропорту, чтобы осуществить дозаправку и замену экипажа.

Российская Федерация не позволила немецкому военному самолету Airbus 310, который перевозил эвакуированных из Уханя, сделать промежуточную посадку в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Bild.

"Россия сначала разрешила нам сесть. Но посадка в московском аэропорту была отклонена со ссылкой на недостаточную пропускную способность", - заявил представитель министерства, однако не рассказал о каком именно аэропорте идет речь.