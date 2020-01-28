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Политика Вчера, 21:5440
Сесть немецкому самолету с эвакуированными из Уханя не позволила Россия
По данным Министерства обороны Германии, военный самолет, на борту которого находились 144 пассажира, не получил разрешения на посадку в московском аэропорту, чтобы осуществить дозаправку и замену экипажа.
Российская Федерация не позволила немецкому военному самолету Airbus 310, который перевозил эвакуированных из Уханя, сделать промежуточную посадку в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Bild.
"Россия сначала разрешила нам сесть. Но посадка в московском аэропорту была отклонена со ссылкой на недостаточную пропускную способность", - заявил представитель министерства, однако не рассказал о каком именно аэропорте идет речь.
Отмечается, что на борту немецкого военного самолета находились 108 граждан Германии, 34 китайца и по одному гражданину Болгарии и США.
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