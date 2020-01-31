Ратифицировать одну из конвенций Совета Европы предлагает Зеленский Раде

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 января. Сейчас его текст отсутствует на сайте Рады.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №0032 "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, глава государства предлагает парламенту присоединиться к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом. Текст соответствующего законопроекта сейчас также отсутствует на сайте ВР.