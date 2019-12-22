Закон об отсрочке перехода Рады на электронный документооборот вступил в силу

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие с первого дня третьей сессии ВР девятого созыва.

Закон об отсрочке окончательного перехода Верховной рады на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года, сегодня, 2 февраля, вступил в силу. В субботу он был опубликован в издании "Голос Украины".

Предусматривается, что с 4 февраля по 1 сентября 2020 года будет переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.

Документом вносятся соответствующие изменения в Регламент ВР, которыми определяется термин "письменная форма документа".

Законом также вводится эталонная база нормативных документов в электронном виде, принятых Радой актов и устанавливаются гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.

Напомним, 31 января проект закона подписал президент Владимир Зеленский, а 1 февраля он был опубликован в "Голосе Украины".