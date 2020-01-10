Более 95% положений соглашения о ЗСТ согласовали Украина и Турция

"Сегодня цифра составляет более 4 млрд долларов США и, если сравнивать с позапрошлым годом, в 2019-м мы имели рост более 9%.

Это уже устойчивая тенденция. Но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры является отсутствие Соглашения о ЗСТ. Убежден, что на макроуровне оно выгодно как для украинской, так и для турецкой сторон, поскольку наши страны имеют достаточно развитые промышленность и сельское хозяйство", - отметил посол.

Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью "Укринформу".

По его словам, за последние три года страны вышли на рост взаимного товарооборота.

Сибига напомнил, что 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров по соглашению о ЗСТ.