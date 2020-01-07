Россию в фальсификации истории обвинил глава МИД Эстонии

Выступая в эстонском городе Тарту на мероприятии по случаю Тартуского мирного договора,
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия фальсифицирует историю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Рейнсалу напомнил о том, что этот договор действителен из-за принципа правовой преемственности.
"Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это", - заявил он.