Россию в фальсификации истории обвинил глава МИД Эстонии

Выступая в эстонском городе Тарту на мероприятии по случаю Тартуского мирного договора,

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия фальсифицирует историю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Рейнсалу напомнил о том, что этот договор действителен из-за принципа правовой преемственности.