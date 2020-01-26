Застрелили мужчину в центре Киева

По словам свидетелей происшествия, к прохожему подбежал неизвестный, совершил несколько выстрелов, забрал у него пакет и скрылся в неизвестном направлении.

Мужчина от полученных ранений скончался на месте.

В Киеве 2 февраля на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартови.Еспресо".