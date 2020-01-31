Вадим Рабинович: Власть пытается продать землю «под шумок» запугиваний коронавирусом

Главной задачей новой власти была и остается продажа украинской земли. Монобольшинство всеми силами пытается как можно быстрее открыть рынок земли для иностранцев.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - За життя» Вадим Рабинович в программе «Противостояние» на телеканале NewsOne.

«Мы остаемся в абсолютной изоляции и правительству ничего не надо. Не нужен мир и процветание, а нужны только голодные и умирающие люди. Я принимал участие в заседании Аграрного комитета, где сидели молодые ребята, улыбались и нагло готовили уже на следующую неделю продажу земли. Мы - «Оппозиционная платформа - За життя» - делаем все, что в наших силах. Но, поверьте мне, монобольшинство все равно потихоньку ведет все это в зал», - подчеркнул политик.

А тем временем, продолжил Вадим Рабинович, украинский народ начали активно запугивать распространением коронавируса, не говоря о других болезнях, с которыми нужно бороться.

Не говорят власти и о том, что в стране закрывается большое количество медучреждений, что тоже является одной из важнейших проблем.

«Нас пугают коронавирусом, которого никто не видел, а в это время закрываются медицинские учреждения по всей стране, а в это время стремительно растет количество заболевших гриппом. Десятки больных выбрасывают на улицу. По онкологическим заболеваниям Украина находится вообще на первом месте», - обратил внимание Вадим Рабинович.

Народного депутата возмущает то, что обещания правительства о том, что украинская медицина улучшится, не выполняется, ситуация в этой сфере только ухудшается.

Возмутился Вадим Рабинович и тем, что происходит в социальной сфере, в частности, с тарифами.

«Люди, вы уже получили платежки по газу с доставкой? Если нет - на днях получите и, мягко говоря, удивитесь!.. Все плакали, когда нам рассказывали о «Роттердаме+», теперь действует, похоже, «Роттердам+++». Теперь, когда им не хватило их миллиардных зарплат, они подумали: а почему мы стесняемся? Давай еще и за доставку газа деньги брать будем!.. Разве это та Украина, о которой мы мечтали?» - возмутился сопредседатель «Оппозиционной платформы - За життя».

«Но на это никто никакого внимания не обращает. Власти просто не до этого, сегодня у нее одна цель - не давать людям, а забирать у них последнее, то есть, украинскую землю», - констатировал Вадим Рабинович.