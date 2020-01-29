Тест на коронавирус в Украине разработают за две недели

По словам источников в Министерстве здравоохранения и СНБО, над созданием теста работают лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

В Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых, результат ожидается через 10-14 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.

Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме опасный "уханьский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

Отмечается, что на сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире.