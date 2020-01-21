В Раде заявили, что поставят точку в земельной реформе на этой сессии

На этой сессии Верховная рада планирует поставить точку в вопросе земельной реформы.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все замечания от общества по документу были учтены.

"О тех вещах, которые остались с прошлой сессии, - это, конечно, реформа в сфере земельного законодательства. Я надеюсь, что на этой сессии мы уже поставим точку в этом вопросе. Примем эту реформу. Она очень обсуждена и проговорена с людьми. Все замечания учтены", - заявил Корниенко.