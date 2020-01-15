Из-за подозрения в избиении людей отстранили от должностей двух полицейских

Отмечается, что досудебное расследование по этому делу продолжается.
В случае доказательства их вины, работникам полиции грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Заводским судом города Николаева отстранены от должностей двое сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в безосновательном применении насилия к лицу при задержании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.