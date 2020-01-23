О военной помощи и поставках АН-178 договорились Украина и Турция

Кроме того, стороны обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе.

Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках АН-178. Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в ходе совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК-Украина.

"Также сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Среди прочего мы договорились дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности, что касается строительства и поставок самолетов АН-178. Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе", - рассказал Зеленский.