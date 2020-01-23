На помощь Турции в освобождении политзаключенных рассчитывает Украина - Зеленский

Зеленский отметил, что речь идет о гражданах Украины, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК-Украина.