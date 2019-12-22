Ратификацию трех соглашений с ЕИБ и ЕБРР одобрил президент

Последний этап прохождения документов - возвращены с подписью от президента.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 февраля, одобрил ратификацию трех соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЄБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

В частности, глава государства подписал законопроект №0011 "О ратификации Гарантийного соглашения (проект электрификации железной дороги "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка") между Украиной и ЕБРР". Само соглашение было подписано 30 декабря 2017 года в Киеве.

Также президент одобрил ратификацию Финансового соглашения (проект "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины") между Украиной и ЕИБ, подписанного 9 июля 2018 года в Брюсселе.