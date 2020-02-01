Ратификацию изменений в соглашение о ЗСТ с Грузией одобрил Зеленский

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 февраля, подписал законопроект №0017 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Грузии о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Грузия о свободной торговле от 9 января 1995 года". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Согласно пояснительной записке, этот протокол в части применения в двусторонней торговле позволит использование Решение Совета глав правительств СНГ о Правилах определения страны происхождения товаров, подписанного 30 ноября 2000 года в Минске, или положений и приложений к Конвенции.
"Экспортеры сторон смогут выбирать между сертификатом СТ-1, который был определен в рамках соглашения между правительством Украины и правительством республики Грузия о свободной торговле от 9 января 1995 года, и сертификатом EUR.1, используемым для определения происхождения согласно положениям Конвенции", - указывается в записке.
В частности, ратификация протокола позволит использовать идентичные правила происхождения в двусторонней торговле и применять принцип диагональной кумуляции, а также в дальнейшем увеличить экспорт в страны и территорий-участников Конвенции, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, по преференциальным ставкам пошлин.