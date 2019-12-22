Ратификацию налогового соглашения с Сингапуром одобрил Зеленский

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 февраля, одобрил законопроект №0016 "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке указано, что необходимость заключения этого протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с Сингапуром были согласованы изменения, которые необходимо внести в соглашение между правительствами стран об избежании двойного налогообложения.