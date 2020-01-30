Обвинения фигурантам дела МН17 предъявила прокуратура Нидерландов

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17.

Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - отметила Кутина.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передают российские СМИ.

По ее словам, четверых фигурантов также вызвали для проведения следственных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что один из подозреваемых в причастности к катастрофе MH17 захотел присоединиться к судебному процессу в Гааге. По всей видимости, речь шла об Олеге Пулатове.