Возможность обмена пленными "всех на всех" исключает "ДНР"

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" считают, что обмен пленными с Украиной по формуле "всех на всех" невозможен до полного завершения боевых действий.

Об этом заявила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

По ее словам, в Украине якобы продолжатся новые задержания, пока не появится закон об амнистии участников незаконных вооруженных формирований.

"То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - заявила Морозова.

При этом, по ее словам, обмены не могут прекратиться.