Рада заслушает Гончарука в эту пятницу

Так, спикер прокомментировал, когда состоится отчет правительства, который президент поручил провести до 4 февраля.

Премьер-министр Алексей Гончарук выступит в парламенте в пятницу, 7 февраля. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, глава правительства доложит в парламенте во время часа вопросов к правительству, а промежуточный отчет Кабмина состоится до 14 февраля.