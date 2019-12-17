Цель проведения совещания фракций с премьером объяснил Разумков

На совещании представителей фракций парламента с представителями Кабинета министров будут обсуждаться рабочие вопросы.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по завершению совещания с председателями фракций не будет отдельных политических заявлений.