Цель проведения совещания фракций с премьером объяснил Разумков

На совещании представителей фракций парламента с представителями Кабинета министров будут обсуждаться рабочие вопросы.
Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, по завершению совещания с председателями фракций не будет отдельных политических заявлений.
"Нет (не заявлений, - ред.). Это рабочее совещание. Выразили предложение провести такую встречу. Мы это проговорили, что это не политика. Здесь должно быть политики. Должна быть конструктивная встреча представителей правительства с представителями парламента и парламентских фракций", - заявил спикер ВР.