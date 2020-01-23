Участников cовещание глав фракций Рады назвал Разумков

Он отметил, что в заседании фракций примет участие глава правительства Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков назвал участников сегодняшнего совещания председателей фракций при участии Кабинета министров, которое созывается на 9 вечера. Об этом он сказал в ходе согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.