Участников cовещание глав фракций Рады назвал Разумков

Он отметил, что в заседании фракций примет участие глава правительства Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков назвал участников сегодняшнего совещания председателей фракций при участии Кабинета министров, которое созывается на 9 вечера. Об этом он сказал в ходе согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.
"На 21:00 я жду: Руслан Стефанчук, Елена Кондратюк, Юрий Бойко (ОПЗЖ), Артур Герасимов (фракция ЕС), Юлия Тимошенко (фракция "Батькивщина"), Александр Корниенко (фракция "Слуга народа"), Ярослав Железняк, Олег Кулинич, Тарас Батенко, Алексей Гончарук, Алексей Оржель, Оксана Маркарова и Дмитрий Кулеба. Сегодня проводим встречу, которая была инициирована", - заявил Разумков.