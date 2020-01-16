Закон о праве на пенсию для жителей ОРДЛО раскритиковали в Кабмине

Принятие законопроектов о праве на пенсию для жителей ОРДЛО №2083-д и о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" №2343 приведет к значительным расходам, не предусмотренным в государственном бюджете на 2020 год.
Об этом заявила представитель Кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк, передает корреспондент РБК-Украина.
По ее словам, на этой неделе Рада рассмотрит законопроекты, которые оказывают значительное влияние на бюджет Украины. В частности, речь идет об увеличении расходов на 148 миллиардов гривен.
"Эти законопроекты должны приниматься исключительно сбалансированными и не нести в себе расходы, не предусмотренные в бюджете, не сбавлять доходы в принятом бюджете. Я хочу обратить внимание на законопроекты №2083-д и №2343, которые суммарно принесут дополнительные расходы в размере 148 миллиардов гривен, не запланированных в бюджете. Кстати, выводы Минфина к ним предоставлены, с ними можно ознакомиться", - заявила Шуляк.