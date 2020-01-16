Закон о праве на пенсию для жителей ОРДЛО раскритиковали в Кабмине

Принятие законопроектов о праве на пенсию для жителей ОРДЛО №2083-д и о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" №2343 приведет к значительным расходам, не предусмотренным в государственном бюджете на 2020 год.

Об этом заявила представитель Кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на этой неделе Рада рассмотрит законопроекты, которые оказывают значительное влияние на бюджет Украины. В частности, речь идет об увеличении расходов на 148 миллиардов гривен.