Уменьшение количества нардепов и увольнение Бабак - рассмотрит сегодня Рада

Также нардепы проголосуют о назначении нового министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Верховная рада сегодня, 4 февраля, рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава парламента, а также увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак. Об этом говорится в повестке дня Рады.

В повестке дня парламента рассмотрение дальнейшей работы над законопроектами о внесении изменений в Конституцию о закреплении полномочий президента образовывать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований, о народовластии и законопроекта относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата.