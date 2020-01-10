Новые международные иски против РФ готовит Украина

По его словам, у Украины сейчас есть пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности - может ли суд их рассматривать.

Украина готовит еще один-два международных иска против Российской Федерации. Как передает РБК-Украина, об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интетрвью изданию "Главком".

"То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика... Международные суды - это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков в ближайшее время", - сказал он.