Шаг к устранению налоговой дискриминации для ФЛП сделала Рада

Нардепы поддержали соответствующий законопроект №2166 "О внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За него проголосовали 366 парламентариев.

Верховная рада принять за основу законопроект №2166, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом предусматривается возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде.