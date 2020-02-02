Изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря окончательно одобрила Рада

За документ проголосовали 290 нардепов.

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, законом уменьшается ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. Так, предусмотрено уменьшить с 25 до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых - янтаря.

Соответствующее изменение внесено в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса Украины.