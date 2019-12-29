В феврале может пройти нормандская встреча на уровне министров - Пристайко

По его словам, министры могут встретиться уже 14-16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министры "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии - могут провести встречу в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в ходе визита в Чехию заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

"Мы действительно обсуждаем такого рода идеи", - заявил Пристайко.