 

Меру пресечения избрали экс-замминистру юстиции Бернацкой

Политика Сегодня, 18:4730
Меру пресечения избрали экс-замминистру юстиции Бернацкой
Сообщается, что Бернацкой избрали меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен.
Также на подозреваемую возложили обязанности прибывать к следователю или прокурору по первому вызову, уведомлять о смене места жительства и сдать заграничный паспорт.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-замминистра юстиции Наталье Бернацкой по так называемому делу "Золотого мандарина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по делу "Золотой Мандарин Ойл", среди которых есть и Бернацкая. По данным следствия, действия подозреваемых нанесли государственному бюджету ущерб на более чем 54 млн гривен.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Суд, Бернацкая, 7dniv, 7dnivinfo, ВАКС  
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики

Новости по теме

Подозрение в хищении более 50 млн гривен объявили Бернацкой и Бабину
Подозрение в хищении более 50 млн гривен объявили Бернацкой и Бабину
23-янв-2020, 13:33
Под стражу взяли экс-главу Одесской налоговой
Под стражу взяли экс-главу Одесской налоговой
16-янв-2020, 23:55
Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован
Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован
13-янв-2020, 16:26
Меру пресечения Арбузову избрал ВАКС
Меру пресечения Арбузову избрал ВАКС
3-янв-2020, 20:44
Экс-нардепу Сольвару в деле о компенсации на жилье суд избрал меру пресечения
Экс-нардепу Сольвару в деле о компенсации на жилье суд избрал меру пресечения
20-дек-2019, 19:59

Последние новости

19:01
Экономика
За транзит газа "Газпром" заплатил "Нафтогазу"
18:56
Политика
Направить на доработку закон Зеленского по поводу глав НАБУ и ГБР отказалась Рада
18:54
Политика
Раде разрешить допуск иностранных военных на учения в Украину предлагает Зеленский
18:53
Политика
Обмен "всех на всех" могут завершить в ближайшее время - заявил Пристайко
18:48
Политика
Признать начало пандемии коронавируса отказалась ВОЗ
18:47
Политика
Меру пресечения избрали экс-замминистру юстиции Бернацкой
18:44
Политика
Закон Зеленского о "ворах в законе" Рада отправила на доработку
18:36
Политика
В феврале может пройти нормандская встреча на уровне министров - Пристайко
18:34
Политика
Изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря окончательно одобрила Рада
18:31
Политика
Шаг к устранению налоговой дискриминации для ФЛП сделала Рада
18:29
События
В Мюнхене встретятся главы МИД пяти стран у которых погибли граждане в авиакатастрофе в Иране
18:26
Политика
Подписание закона о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ разблокировала Рада
18:24
События
Новые санкции против "Северного потока-2" готовят США
18:22
События
Из-за ухудшения погоды прекратить междугородние перевозки рекомендует ГСЧС
15:25
Политика
В 2020 году рейтинг Зеленского продолжил падение
15:22
Политика
Нового вице-премьера назначил Парламент
15:20
События
От коронавируса медицинские маски не защищают - ВОЗ
15:18
События
Еще одна страна подтвердила первый случай заражения коронавирусом
15:15
Политика
Новую сессию Рады открыл Разумков
15:13
Политика
Стало известно, что обсуждали на совещании глав фракций Рады с Кабмином

Новости ТОП-7

Закон о праве на пенсию для жителей ОРДЛО раскритиковали в Кабмине926
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?585
Резко подешевел Доллар356
Число зараженных коронавирусом в китайском Ухане оценили ученые235
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют аналитики213
Обвинения фигурантам дела МН17 предъявила прокуратура Нидерландов194
Ратификацию налогового соглашения с Сингапуром одобрил Зеленский186

Досуг

Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15113
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28424
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58599
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53390
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21649
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19526

События

В Мюнхене встретятся главы МИД пяти стран у которых погибли граждане в авиакатастрофе в Иране
В Мюнхене встретятся главы МИД пяти стран у которых погибли граждане в авиакатастрофе в Иране
Встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности
Сегодня, 18:2931
Новые санкции против "Северного потока-2" готовят США
Новые санкции против "Северного потока-2" готовят США
Санкции могут ввести, если Россия попытается достроить газопровод
Сегодня, 18:24148
Из-за ухудшения погоды прекратить междугородние перевозки рекомендует ГСЧС
Из-за ухудшения погоды прекратить междугородние перевозки рекомендует ГСЧС
Поездки за пределы городов рекомендуют отложить до конца недели
Сегодня, 18:2251
От коронавируса медицинские маски не защищают - ВОЗ
От коронавируса медицинские маски не защищают - ВОЗ
Использование маски должно сопровождаться другими превентивными мерами
Сегодня, 15:20110
Еще одна страна подтвердила первый случай заражения коронавирусом
Еще одна страна подтвердила первый случай заражения коронавирусом
Один бельгиец заразился коронавирусом
Сегодня, 15:1871
Число погибших от коронавируса возросло
Число погибших от коронавируса возросло
Число жертв сейчас составляет 426 человек
Сегодня, 10:0179
7 Днів