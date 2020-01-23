Меру пресечения избрали экс-замминистру юстиции Бернацкой

Сообщается, что Бернацкой избрали меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен.

Также на подозреваемую возложили обязанности прибывать к следователю или прокурору по первому вызову, уведомлять о смене места жительства и сдать заграничный паспорт.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-замминистра юстиции Наталье Бернацкой по так называемому делу "Золотого мандарина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.