Меру пресечения избрали экс-замминистру юстиции Бернацкой

Сообщается, что Бернацкой избрали меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен.
Также на подозреваемую возложили обязанности прибывать к следователю или прокурору по первому вызову, уведомлять о смене места жительства и сдать заграничный паспорт.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-замминистра юстиции Наталье Бернацкой по так называемому делу "Золотого мандарина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по делу "Золотой Мандарин Ойл", среди которых есть и Бернацкая. По данным следствия, действия подозреваемых нанесли государственному бюджету ущерб на более чем 54 млн гривен.