Признать начало пандемии коронавируса отказалась ВОЗ

Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с "множественными очагами".

Глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан заявила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина.